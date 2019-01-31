Ekvador'da bulunan mumyada salgın hastalık araştırması

Latin Amerika ülkesi Ekvador’da bulunan bir kadına ait mumya salgın hastalıklar üzerinde araştırma yapan bilim insanlarında heyecana neden oldu.

Mumyayı inceleyen patoloji uzmanı Philippe Charlier, 16. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mumyanın Amerika kökenli bir salgın hastalığın bütün dünyaya nasıl yayıldığına dair ipucu olduğunu söyledi.

Charlier, “Guano’nun mumyası”nın ‘atipik’ olduğunu ve ölüm şeklinin de sıra dışı olduğunu belirtti. Mumyanın salgın hastalıkların tarihine dair yardımcı olacağını savunan bilim insanı, antropologlar ve sosyal tarihçiler için de önemli olduğunu söyledi.

Ölü bedenlerin insanlık tarihi için çok şey anlattığını belirten araştırmacılar, ölüm ve yaşam zinciri içinde salgın hastalıklar gibi birçok dış etkenin kavranabileceğini vurguladı.