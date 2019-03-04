Ejderha olmak için vücuduna yapmadığı kalmadı

Dövme ve piercing son dönemin en gözde trendlerinden bazıları… Dünyada öne çıkan akımlardan biri de vücudun altına implant taktırarak vücutta boynuz, kuyruk ya da bir boğum sahibi olmak. İşte Avustralya’da yaşayan Amber Luke da bu trendin en önemli temsilcilerinden biri oldu.

Dilini ortadan kestiren Amber böylelikle tam bir ejder olduğunu söylüyor.

Sıradan bir kadın imajı çizmekten bıktığını söyleyen ve fark yaratmka isteyen Luke, 15.000 dolar yani yaklaşık 56.000 TL harcayarak kendini “Mavi Gözlü Beyaz Ejderha” yaptı. Saatlerini dövme stüdyosunda geçiren ve akla hayale gelmeyecek değişiklikler yapan 24 yaşındaki kadın, “Küçükken ne olmak istediğimi bilmiyordum ve kendime güvenmiyordum. Ama artık kendime güveniyorum ve istediğim her yere rahatlıkla girebiliyorum” dedi.

Genç kadın insanların kendini garip bulmadığını söylüyor.

Genç kadın, yüzüne dövme yaptırmaktan çekinmediğini söylerken, göz bebeklerini de maviye boyattığını itiraf ediyor. Dilini kestirdiğini söyleyen ve kulaklarına implant takarak sivri bir görünüşe sahip olduğunu dile getiren genç kadın, en az 100 dövme sahibi olduğunu da aktardı.