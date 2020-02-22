Efsane Boksör Muhammed Ali’nin Terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 Yıllık Mesleğini Bırakıyor

YUSUF, BBC’YE MUHAMMED ALİ’YE ELBİSE DİKMESİYLE İLGİLİ ANISINI ANLATTI

Birmingham, 22 Şubat 20 (.): Yaşamını İngiltere’nin Birmingham şehrinde sürdüren ve tüm zamanların en büyük boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali’ye de takım elbise dikmesiyle tanınan 83 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf, 62 yıllık terzilik mesleğini gelecek ay bırakacağını açıkladı.

BBC’nin haberine göre terzi Ahmet Yusuf, 1976’da İngiltere’de yılın terzisi seçilmesi, 1983’te ise Birmingham’ı ziyaret eden dünya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali’ye bir takım elbise dikmesiyle tanınıyor.

Aslen Kıbrıs’ın Meriç (Mora) köyünden olan terzi Ahmet Yusuf, yakında mesleğini bırakıyor.

ELİNİ KALDIRIP BIRMINGHAMLILARI HATIRLAMASI İÇİN ELBİSE DİKMEYİ TEKLİF ETTİ

BBC’ye konuşan Kıbrıslı Türk terzi Ahmet Yusuf, 6 Ağustos 1983’te Birmingham’a gelen Muhammed Ali’nin şehirdeki merkez camiyi ziyareti sırasında kendisinin de bulunduğunu ve elini kaldırıp söz aldığını belirtti.

Yusuf, sonrasını şöyle anlattı:

“Muhammed Ali’ye Birmingham’ı ziyareti için minnettarlığımızı ifade ettim ve ‘neden Birminghamlıları hatırlamanız için size bir takım elbise dikmeme izin vermiyorsunuz?’ diye sordum.

“BANA ELBİSE DİKMEK İSTEYEN BU KOVBOY KİM?”

Yanında Gary Newbon vardı. Muhammed Ali ona dönüp ‘Bana takım elbise dikmek isteyen bu kovboy kim?’ diye sordu. Newbon da ‘Şu kovboy! O benim terzim’ cevabını verdi.

Sanırım günlerden cumartesiydi… Gidip Muhammed Ali’nin beden ölçülerini aldım. Aman Tanrım! Bütün dünyanın tanıdığı Muhammed Ali’ye elbise dikecektim!

Afrika’dan, Mısır’dan, Amerika’dan telefonlar aldım. İnanamıyordum. Gerçekten ünlü olmuştum!”

“MESLEĞİM BENİM HER ŞEYİM”

62 yıldır meslek hayatını sürdüren Ahmet Yusuf, müşterilerine emeklilik kararını açıkladığında bazılarının bu işi bırakmamasını istediğini de söyledi.

“Mesleğim benim her şeyimdir” diyen Yusuf, kendini çok şanslı hissettiğini, haftanın yedi günü çalışmasına ses çıkarmayan çok iyi ve anlayışlı bir eşi olduğunu da anlattı.

Ahmet Yusuf, terziliğin bir ekip işi olduğunu da belirterek ekibi olmasaydı bugünkü noktaya gelemeyeceğini vurguladı.

“BEN DE BIRMINGHAM’A BİR DAMLA KOYDUM”

Yusuf sözlerini “Birmingham bana her şeyi verdi ama sanırım ben de Birmingham'a bir damla koydum” diyerek tamamladı.

Tüm zamanların en iyi boksörü olarak tanınan Muhammed Ali, 74 yaşındayken 3 Haziran 2016’da Parkinson hastalığından ve solunum problemlerinden dolayı hayatını kaybetmişti.

(BBC-GÜL) FOTOĞRAFLI