Efsane oyuncak 'Barbie bebek' 60'ıncı yaşını kutluyor

Çocukların on yıllardır en sevdiği oyuncakları arasında yer alan Barbie bebek 60. yaşını kutluyor. Sarışın, esmer, sporcu ya da prenses, Barbie 60 yıldır küçük kızların en gözde oyuncağı olmaya devam ediyor.

Barbie'nin üreticisi oyuncak şirketi Mattel, 60. yıl şerefine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, "ilham verici kadınların Barbie versiyonlarını" tasarladı.

Mattel, Barbi’nin zaman ötesi bir oyuncak bebek olduğunu, zaman aşımı olmadığını belirterek, çok daha çeşitli Barbie tiplerinin görünmeye devam ettiğini belirtti..

Yarım asırdan fazla süredir raflarda yerini alan, zaman zaman ise tartışmalara yol açan Barbie, oyuncak endüstrisindeki rekabete rağmen 150'den fazla ülkede her yıl 58 milyon bebek satmaya devam ediyor.