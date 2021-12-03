ECDC'den yeni varyant ile ilgili açıklama

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), COVID-19'un Omicron varyantıyla ilgili hazırladığı değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Değerlendirmede, ilk olarak 11 Kasım'da Botswana'da tespit edilen Omicron varyantının bulaşıcılığı, aşıların varyanta etkisi ve varyantın sebep olduğu hastalığın ne kadar şiddetli olabileceğiyle ilgili birçok belirsizlik bulunduğu söylendi.

"Ancak ilk veriler Delta varyantına karşı azımsanamayacak bir avantaj bulunduğunu gösteriyor" denilen değerlendirmede, varyantın yayılma hızıyla ilgili şunlar anlatıldı:

"ECDC'nin yaptığı matematiksel modellemeler temelinde, Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde gelecek birkaç ay içinde COVID-19 vakalarının yarısından fazlasını oluşturabileceğine işaret eden göstergeler bulunmaktadır. Delta'ya göre büyüme avantajı ve yayılma hızı ne kadar artarsa Omicron varyantının COVID-19 vakalarının çoğunu oluşturma süresi kısalacaktır."

''Aşı olmayanlar aşılanmalı''

ECDC Direktörü Andrea Ammon, açıklamasında, Omicron hakkında henüz az bilgileri bulunduğunu, bu nedenle varyantın yayılmasını engelleyecek bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Ammon, aşı olmamış kişilerin aşılanması, aşı olmuş 40 yaş üzerindeki kişilerin takviye dozları yaptırmasının önemli olduğunu vurguladı.