Ecb, Kuzey Makedonya Ve San Marino\'ya

Berlin, 18 Ağustos 20 (.): Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyurdu.
ECB’den yapılan açıklamada; bankanın, Kuzey Makedonya ve San Marino Merkez Bankalarına Kovid-19 pandemisinin negatif etkisinden dolayı katkı sunulmasının planlandığı hatırlatılırken finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaşmaya varıldığına dikkat çekildi.
(AA/TUĞ/HÖ)