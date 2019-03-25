Ebeveynlerinin sünnet etmeye çalıştığı 5 aylık bebek hayatını kaybetti

İtalya'da evde yapılmaya çalışılan sünnet 5 aylık bir bebeğin ölümüne neden oldu. Reggio Emilia kentinde yaşanan olayda Gana asıllı ailenin küçük bebeklerini kendilerinin sünnet etmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Anne ve baba hakkında 'kasten insan öldürme' iddiasıyla soruşturma açıldı.

5 aylık bebek, cuma akşam saatlerinde evde yapılan sünnetin ardından kalp krizi geçirmiş ve aşırı kan kaybetmiş halde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede sünnet yasal ancak yüzde 35 evde kaçak sünneti tercih ediyor

İtalya'da dini, kültürel veya hijyenik sebeplerle yılda yaklaşık 5 bin kişi sünnet oluyor. İtalyan yasaları erkek sünnetinin hastanede yapılmasına imkan verse de sünnet işlemlerinin yüzde 35'inin evde kaçak yapıldığı tahmin ediliyor. Ülkede son olarak Aralık 2018'de bir çocuk evde sünnet ettirilmeye çalışılırken hayatını kaybetmişti