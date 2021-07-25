Düzensiz göçmenlerin olduğu tekne su aldı: 208'i kurtarıldı

Tunus Ulusal Muhafızları Sözcüsü Hüsameddin Cibabli, sahil güvenlik güçlerinin 16 düzensiz göç girişimini engellediğini söyledi.

Cibabli, sahil güvenlik ekiplerinin Tunus'un kuzey, güney ve orta kesimindeki farklı sahillerden Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan ve tekneleri su alan 155 göçmeni kurtardığını aktardı.

Göçmenlerin uyrukları bilinmiyor

El-Mehdiyye kenti sahilinde tekneleri batan 53 göçmenin de kurtarıldığını kaydeden Cibabli, Safaks, Karkana ve Hammamat kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda da Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 38 göçmenin yakalandığını dile getirdi.

Cibabli, yakalanan göçmenlerin uyrukları hakkında bilgi vermezken, 10 göçmenin daha önce işledikleri suçlardan aranan kişiler olduğunu dile getirdi.

Her yıl yüzlerce göçmen denizde can veriyor

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.