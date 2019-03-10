Düşen Etiyopya uçağında kurtulan yok

Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Etiyopya Devlet Televizyonu uçakta bulunan 157 yolcudan kurtulan olmadığını duyurdu.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi.

Basın açıklaması yapan Etiyopya Ulaştırma Bakanı James Macharia 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında en az 35 ülke vatandaşının olduğunu açıkladı.

Ulaştırma bakanı, uçakta 32 Kenya, 9 Etiyopya, 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya, 3 Avusturya, 3 İsveç, 3 Rus, 2 Fas, 2 Polonya, 2 İsrail, 1 Belçika, Endonezya, Somali, Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik, Ruanda, Uganda ve Yemen vatandaşının, 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetti.

CEO'dan kazayla ilgili açıklama

Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söyledi. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı da belirtildi. Devlete ait Etiyopya havayollarına ait son kaza 2010 yılında meydana gelmişti. Beyrut'tan havalanan yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düşmüştü.