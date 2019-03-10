Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
Feci trafik kazası
Son Dakika
FECİ TRAFİK KAZASI
MDP'den polise şikayet
MDP'DEN POLİSE ŞİKAYET
Dünkü ölümlü iş kazasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tatar'dan başsağlığı mesajı
TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
banner282
Flaş Haber
Feci trafik kazası
Kapat

Düşen Etiyopya uçağında kurtulan yok

Düşen Etiyopya uçağında kurtulan yok

10 Mart 2019 Pazar 16:30
Düşen Etiyopya uçağında kurtulan yok

Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Etiyopya Devlet Televizyonu uçakta bulunan 157 yolcudan kurtulan olmadığını duyurdu.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi.

Basın açıklaması yapan Etiyopya Ulaştırma Bakanı James Macharia 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında en az 35 ülke vatandaşının olduğunu açıkladı.

Ulaştırma bakanı, uçakta 32 Kenya, 9 Etiyopya, 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya, 3 Avusturya, 3 İsveç, 3 Rus, 2 Fas, 2 Polonya, 2 İsrail, 1 Belçika, Endonezya, Somali, Norveç, Sırbistan, Togo, Mozambik, Ruanda, Uganda ve Yemen vatandaşının, 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetti.

CEO'dan kazayla ilgili açıklama
Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söyledi. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı da belirtildi. Devlete ait Etiyopya havayollarına ait son kaza 2010 yılında meydana gelmişti. Beyrut'tan havalanan yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düşmüştü.

Son Güncelleme: 10.03.2019 17:33
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Uçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi
IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi
Hindistan'a sığınan Tibetliler ayaklanmanın 60'ncı yıldönümünde Çin'i protesto etti
Hindistan'a sığınan Tibetliler ayaklanmanın 60'ncı yıldönümünde Çin'i protesto etti
Hayvanat bahçesinde selfie çeken kadın jaguarın saldırısına uğradı
Hayvanat bahçesinde selfie çeken kadın jaguarın saldırısına uğradı
Malezya'da Kadınlar Günü yürüyüşüne katılan LGBT üyelerine tepki
Malezya'da Kadınlar Günü yürüyüşüne katılan LGBT üyelerine tepki
Filistin’in yeni Başbakan'ı belli oldu
Filistin’in yeni Başbakan'ı belli oldu
Kolombiya'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore sandık başında
Kuzey Kore sandık başında
Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor
Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor
Hindistan'da partilerin seçim posterlerinde askeri personel kullanımına yasak
Hindistan'da partilerin seçim posterlerinde askeri personel kullanımına yasak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim