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Dünyanın Yüzde 56\'sı İnternet Kullanıyor

EN HIZLI İNTERNET SİNGAPUR\'DA

Dünyanın Yüzde 56\'sı İnternet Kullanıyor

EN HIZLI İNTERNET SİNGAPUR\'DA

04 Ağustos 2019 Pazar 11:02
Dünyanın Yüzde 56\'sı İnternet Kullanıyor

EN HIZLI İNTERNET SİNGAPUR'DA
WHATSAPP DÜNYANIN EN POPÜLER MESAJLAŞMA UYGULAMASI, FACEBOOK EN BÜYÜK SOSYAL AĞ 
İstanbul, 4 Ağustos 19 (.): Dünyada internet kullanımı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. 
AA muhabirinin online istatistik portalı Statista'da yayımlanan raporlardan derlediği verilere göre, dünyada internet kullananların sayısı yükselmeye devam ediyor. 
Bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. Doğu Asya bölgesi 1 milyar internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, Doğu Asya bölgesini 803 milyon ile Güney Asya bölgesi takip etti. 
TÜRKİYE'DE 69 MİLYON KİŞİ İNTERNET KULLANIYOR
Statista'da Mart 2019'da yayımlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor. 
Türkiye ise rapordaki verilere göre 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor. 
EN HIZLI İNTERNET SİNGAPUR'DA 

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Verilere göre, en hızlı interneti 195.88 Mbps hız ile Singapur kullanıyor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile Güney Kore takip etti.
Online dünyada en çok kullanılan dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, İngilizceyi yüzde 19,3 ile Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca takip etti. 
 E-TİCARET SATIŞLARI ARTIYOR
WhatsApp, 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp'ı, 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook Messenger takip etti.
Facebook ise 2,4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ oldu. 
ELON MUSK, BÜTÜN DÜNYAYI "ONLİNE" YAPMAYI HEDEFLİYOR
Bu arada, neredeyse dünyanın diğer yarısının halen internete erişememesi, büyük girişimcilerin de iştahını kabartıyor.
SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesi Starlik ile bütün dünyayı uydu ile internete bağlamak istiyor. Proje kapsamında geçen aylarda 60 uydu uzaya yollanırken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Gelişme için 2030 Ajandası" raporuna göre de 2030 yılına kadar her yetişkinin dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişmesi hedefi bulunuyor.
(AA/RÇ/HÖ)
 

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