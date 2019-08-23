Dünyanın İlk Yüzer Nükleer Güç Santrali Yola Çıktı

Ankara, 23 Ağustos 19 (.): Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Murmansk şehrinden ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere yola çıktı.

Rosenergoatom AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Akademik Lomonosov, Pevek'e gitmek için 4 bin 700 kilometreden fazla yol katedecek.

Yüzer nükleer santralin işletmeye alınmasıyla, bölgede faaliyette olan Bilibino Nükleer Güç Santrali ve Chaunskaya Kombine Çevrim Santrali devre dışı bırakılacak.

Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov", Rusya'nın Murmansk şehrinde gerekli testlerin tamamlanmasının ardından ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine elektrik sağlamak üzere yola çıktı.

Uzunluğu 114, genişliği ise 30 metre olan yüzer nükleer santral, her biri 35 megavat kapasiteli iki reaktörden oluşuyor.

Yaklaşık 100 bin kişilik bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Akademik Lomonosov, sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda dünyanın da en kuzeyinde bulunan nükleer enerji santrali ünvanına sahip olacak.

(AA/ID/SEL)

