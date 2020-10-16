Dünyanın yüzde 10'u açlıkla mücadele ediyor

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporlarından derlediği bilgilere göre, yetersiz beslenme ve açlık, özellikle Afrika ülkelerinde ölümlerin ve hastalıklara karşı dirençsiz hale gelmenin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Dünyada 462 milyon yetişkinin yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ettiğini belirten WHO'ya göre, 5 yaşının altındaki 205 milyondan fazla çocuk ise ya aç ya da kiloları, yaşlarına veya boylarına oranla çok düşük. Ölümlerde ise 5 yaşının altında ölen çocukların yüzde 45'i yeterli beslenemediği için ya da açlıktan ölüyor.

Açlıktan ölüm oranlarının yüzdelik bazda en yüksek bulunduğu kıta olarak "Afrika" öne çıkıyor. Toplamda 256 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği tahmin edilen kıtanın doğusunda, nüfusun yaklaşık yüzde 31'inin yeterli beslenemediği BM raporlarına yansırken bu oranın çatışmalar, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artmasından endişe ediliyor.

BM raporlarına göre, Asya kıtasında yaklaşık 500 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, dünyada boyuna veya yaşına oranla kilosu düşük olan her 10 çocuktan 9'u Asya ve Afrika'da yaşıyor. Dünyadaki her 4 obez çocuktan 3'ü de yine bu iki kıtada görülüyor. Bu bölgelerdeki obezitenin sebebi olarak ise sağlıksız beslenmeye işaret ediliyor.

AÇLIK, EN ÇOK AFRİKA ÜLKELERİNİ VURDU

Dünyada 821 milyon insan açlıkla mücadele ederken, bunların yüzde 60'ını çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki kişiler oluşturuyor.

Global Açlık Endeksi'nin 2020 verilerine göre, yetersiz beslenme ve açlığın en çok görüldüğü 10 ülkenin 6'sı Afrika'da, 3'ü Asya'da, 1'i ise Amerika kıtasında yer alıyor.

Kıtlık, kuraklık, çatışmalar ve ekonomik krizler nedeniyle açlığın vurduğu ülkelerin başında Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkede, nüfusun yüzde 53,6'sı yeterli oranda yiyeceğe ulaşamazken, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni nüfusunun yüzde 45,9'unun açlıkla mücadele ettiği savaşın vurduğu Yemen takip ediyor.

Afrika ülkelerinden Çad'da nüfusun 44,2'si, Madagaskar'da 41,5'i, Zambia'da 38,1'i, Liberya'da 34,9'u, Zimbabve'de ise 34,4'ü açlıkla mücadele ediyor.

Yemen'in ardından Asya'da açlığın vurduğu diğer ülkeler ise yüzde 37,6 ile Doğu Timor ve halkının yüzde 33,8'inin yeterli yiyeceğe ulaşamadığı Afganistan olurken Orta Amerika'daki ada ülkesi Haiti'de ise bu oran 34,7 olarak kayıtlara geçti.

HER 10 ÇOCUKTAN 3'Ü "DÜŞÜK KİLOLU" DOĞUYOR

Açlık ve yetersiz beslenme, ölümün yanı sıra düşük kilolu bebek doğumlarına da sebep oluyor.

BM verilerine göre, başta hamilelikte yeterli ve sağlıklı beslenememe sonucunda ortaya çıkan düşük kilolu doğum, bebeklerin 2,5 kilonun altında doğması anlamına geliyor. Dünyada neredeyse her 10 çocuktan 3'ü 2,5 kilonun altında doğarken, Afrika kıtasında doğan çocukların yüzde 51,7'si ideal kilonun altında dünyaya gözlerini açıyor. Bu oran Asya'da yüzde 23,1, Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 7,7 olarak açıklandı.



