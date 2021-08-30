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Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 217 milyonu geçti, can kaybı da 4 milyon 500 bini aştı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:37
Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 217 milyon 170 bini, can kaybı 4 milyon 514 bini geçti.

ABD'de geyiklerde koronavirüs görüldü

ABD'de Delta varyantı endişesi yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 526 kişi koronavirüsten öldü.

Ohio eyaletinde beyaz kuyruklu geyiklerde koronavirüs tespit edildi. Geyiklerin hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Almanya'da genç nüfusta virüs yayılıyor

Almanya’da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı yeniden 1000'i geçti. Yeni vakaların yaklaşık yüzde 25'ini de 15 yaşın altındakiler oluşturuyor.

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İsrail'den 3. doz kararı

İsrail, aşı ile ilgili yeni karar aldı. Aşı uygulaması üçüncü doz için 12 yaş ve üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Pakistan'da aşı sertifikası zorunlu olacak

Pakistan'ın Sindh eyaletinde otoyolu kullanmak isteyenler için aşı sertifikası zorunlu tutulacak. Karar, 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Aşı olmayanların eğitim kurumu ve iş yeri servislerinde de seyahat edemeyeceği açıklandı.

Hindistan'da salgın tedbirleri

Hindistan da salgın nedeniyle uluslararası uçuşların askıya alınma süresini eylül sonuna kadar uzatma kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDÜNYA COVID19Vaka Sayısı
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