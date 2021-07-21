Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos Uzaya Seyahat Etti

BLUE ORİGİN ŞİRKETİNİN GELİŞTİRDİĞİ NEW SHEPARD ARACIYLA UZAYA FIRLATILAN BEZOS VE BERABERİNDEKİ 3 KİŞİ, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA DÖNDÜ

BLUE ORİGİN'DEN GELECEK UZAY UÇUŞLARI İÇİN YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİLET SATIŞI

UZAY SEYAHATİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİREN MİLYARDER JEFF BEZOS, ŞİRKETİNİN UZAYA BU YIL 2 YOLCU UÇUŞU DAHA DÜZENLEMEYİ PLANLADIĞINI BELİRTTİ

Washington, 21 Temmuz 21 (.): ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etti.

İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson’ın ardından Bezos da uzay seyahatini gerçekleştirdi.

Bezos’ın şirketi Blue Origin’in geliştirdiği New Shepard uzay aracı, TSi 16.10'da ABD’nin Teksas eyaletinden fırlatıldı.

Milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişiyi taşıyan uzay aracı, yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktı.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü.

İnsanlı ilk uzay uçuşu Apollo 11’in aya inişinin 52. yılında gerçekleşen Bezos'un uzay seyahati, başarıyla tamamlandı.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etti.

Oliver Deamen, "uzaya giden en genç", Funk ise "en yaşlı" kişiler oldu.

UZAYA FIRLATILAN EN BÜYÜK PENCERELİ KAPSÜL

Tamamen otonom bir roket-kapsül kombinasyonu olan New Shepard uzay aracı, gelecekte uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirilirken; uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsül olduğu belirtiliyor.

İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

Jeff Bezos, uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanmak için 5 Temmuz’da Amazon’daki üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmıştı.

GELECEK UZAY UÇUŞLARI İÇİN ŞİMDİDEN YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİLET SATTI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in gelecek uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.

Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

ABD'li milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişi, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla başarılı bir uzay seyahati gerçekleştirmişti.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etmişti.

(AA/TUĞ/HA)