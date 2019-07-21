Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin ismi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay yatırımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendi bünyesinde bulunan Blue Origin isimli şirkete yaptığı büyük yatırımlarla adından son günlerde sıkça söz ettiren Bezos, uzaya bu denli yüklü para harcamasının sebebini açıkladı.



İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren Bezos'a göre Dünya'nın küçük bir gezegen olduğunu, insan popülasyonunun ise hızla arttığını kaydetti ve ekledi: "İklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz."



İnsanların dünya ve uzay arasında yaşamak için gelecekte seçim şansının bulunacağını dile getiren Bezos, uzayda güzel bir yaşamın olacağına inandığını, ancak bunun gerçekleşmesinin kısa vadede mümkün olmadığını vurguladı.



Uzay hedeflerini ortaya koyarak geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Bezos, büyük değişimin bir yıl içinde görülmeye başlandığına vurgu yaparak "Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum" sözlerini kaydetti.



Bezos'un Blue Origin'i kurması 2000 yılına dayanıyor. Ünlü iş adamı, bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı Blue Origins'e ayırıyor.