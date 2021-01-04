Dünyanın en zengin 10 insanı

10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar

9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar

8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar

7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar

6- Warren Buffet: 87.6 milyar dolar

5- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg:104 milyar dolar

4- Bernard Arnault :114 milyar dolar

3- Microsoft'un kurucusu Bill Gates: 132 milyar dolar

2- Elon Musk: 170 milyar dolar

1- Jeff Bezos: 190 milyar dolar

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos kuşkusuz teknoloji dünyasının son yıllarda en çok konuştuğu isimlerden biri.

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

WALL STREET YILLARI

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU

16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU

Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.

Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

PARASINI UZAYA YATIRIYOR

Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi. Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.



Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.