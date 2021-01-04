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Dünyanın en zengin 10 insanı

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren Bloomberg Milyarderler Endeksi 2021 yılının ilk günleri itibarıyla güncellendi. Listenin zirvesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

04 Ocak 2021 Pazartesi 10:00
Dünyanın en zengin 10 insanı
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Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 1

10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 2

9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 3

8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 4

7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 5

6- Warren Buffet:  87.6 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 6

5- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg:104 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 7

4- Bernard Arnault :114 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 8

3- Microsoft'un kurucusu Bill Gates: 132 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 9

2- Elon Musk: 170 milyar dolar

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 10

1- Jeff Bezos: 190 milyar dolar

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Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 11

JEFF BEZOS KİMDİR? 

Jeff Bezos kuşkusuz teknoloji dünyasının son yıllarda en çok konuştuğu isimlerden biri.

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 12

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 13

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 14

WALL STREET YILLARI

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 15

AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 16

İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU

16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 17

AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU

Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 18

Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 19

PARASINI UZAYA YATIRIYOR

Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi. Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.
 

Liste güncellendi: İşte dünyanın en zengin 10 insanı - 20

Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.

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Dünyanın En Zenginleri
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