Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü

Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:04
Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü

TONGA YAKINLARINDA 4 YIL ÖNCE SU ALTI VOLKANİK PATLAMASIYLA OLUŞAN ADANIN KUŞLARA VE ÇİÇEKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Güney Pasifik'teki 176 adalı Polinezya ülkesi Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında yaşam belirtilerinin görüldüğü açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, başkent Nuku'alofa'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında 4 yıl önce patlayan su altı volkandan püsküren lavların oluşturduğu adaya bir grup bilim adamı ziyaret gerçekleştirdi.

Tongalı jeologlar ve NASA'dan bilim adamlarının yer aldığı ekipte olduğunu aktaran Tonga Topraklar Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Taaniela Kula, ziyaret sırasında adada yaşayan kuş türlerine ve çiçeklere rastladıklarını belirtti.

Dünyanın en yeni adasındaki bitki örtüsü hakkında çevre adalarda yaşayan kuşların dışkısından geldiği ya da adanın kendi yapısında yetiştiği yönünde iki görüşün bulunduğunu dile getiren Kula, "Çünkü ada farklı türden kuşlarla dolu. Deniz kuşları bölgede yuva yapıyor, kraterin etrafında ürüyorlar ve aynı zamanda volkanın etrafındaki vadilerde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

NASA, FOTOĞRAFLARI YAYINLADI

Hunga Tonga ve Hunga Ha'apai adalarının su altı volkanının patlamasından önceki birbirinden ayrı hallerini ve daha sonraki birleşik hallerini vizüalizasyon olarak yayınlayan NASA, adadaki çiçek ve kuşların fotoğraflarını da paylaştı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde olduğu açıklanan yeni adanın ortasında yeşil renkli suyla dolu bir krater gölü bulunuyor.

YENİ ADAYA İSİM ARANIYOR

Hunga Tonga ile Hunga Ha'apai adaları arasında patladıktan sonra zamanla iki adayı birbirine bağlayan volkanik adanın birkaç yıl içinde deniz sularının yıpratmasıyla eriyerek yok olacağı bekleniyordu.

Ancak araştırmalara göre 30 yıl daha var olması beklenen ve birleştirdiği adaların ismiyle anılan dünyanın en yeni adasına isim vermek istediklerini belirten Kula, bu nedenle verilecek ismin belirlenmesi maksadıyla Krala ve Kabineye başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Güney Pasifik yer alan ve 176 adadan oluşan Tonga Krallığının başkenti Nuku'alofa. Bağımsızlığına 1970 yılında kavuşan ülkenin komşuları Samoa, Fiji ve Yeni Zelanda. İngilizce ve Tonga dillerinin resmi dil olduğu ülkede 2016 yılında yapılan nüfus sayımında göre 100 binden fazla kişi yaşıyor. Anayasal Monarşi ile yönetilen ülkenin başında Kral Tupou VI ve Başbakan Akilisi Pohiva bulunuyor. 

Son Güncelleme: 09.02.2019 13:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
"kaşıkçı Cinayetinin Örtbası Daha Da Belirginleşiyor"
Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü
Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölümler Artıyor
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölümler Artıyor
Trump-kim Zirvesine Doğru
Trump-kim Zirvesine Doğru
Abd'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
Abd'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
Avustralya'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı
Avustralya'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı
Bangladeş'ten Malezya'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bangladeş'ten Malezya'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Arakanlı Müslümanlara Yapılanlar Londra'da Tartışıldı
Arakanlı Müslümanlara Yapılanlar Londra'da Tartışıldı
Filistin Abd'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak
Filistin Abd'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim