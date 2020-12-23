Dünyanın en yaşlı pandası öldü

Her yıl yüzlerce panda hayranı, doğum gününü kutlamak için onu ziyaret ediyordu.

Dünyanın en yaşlı pandası Xin Xing 38 yaşında öldü.

Xin Xing'in sevenlerine üzücü haberi, Chongqing Hayvanat Bahçesi, sosyal medya hesabından verdi. Yaşlı pandanın 8 Aralık'ta, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini duyurdu.

36 yavrusu 153 torunu olmuştu

Xin Xing, 1982 yılında Çin'de dünyaya geldi.

1992'den bu yana, 36 yavru dünyaya getiren Xin Xing'in toplamda 153 torunu oldu. Yavru pandalar dünyanın dört bir yanına dağıldı.

Xin Xing'in doğum günü partisine yüzlerce hayranı katılmıştı

16 Ağustos, Xin Xing'in 38. doğum günüydü. Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde, panda için doğum günü partisi düzenlenmiş. Bu partiye, her yıl olduğu gibi yüzlerce panda hayranı katılmıştı.

Xin Xing'den önce dünyanın en yaşlı pandası unvanına sahip olan Jia Jia da, 38 yaşında hayatını kaybetmişti.

Pandalar için 38 yıl, insanlarda 110 ila 150 yaş aralığına denk geliyor.