Dünyanın En Yaşlı Erkeği Japonya'da

Japonya'da 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı erkeği" kabul edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Niigata bölgesinde yaşayan, 5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe'ye kaldığı huzurevinde Guinness yetkilisince sertifika verildi.

Uzun yaşamanın sırrının ne olduğuna ilişkin soruya, 113 yaşına sayılı günler kalan Watanabe, "Öfkelenmeyin ve gülümsemeye devam edin." yanıtını verdi.

Guinness'ten yapılan açıklamada, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Watanabe'nin 20 yaşında gittiği Tayvan'da 18 sene yaşadığı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da Niigata geri döndüğü belirtildi.

Watanabe'nin 5 çocuğu bulunduğu ve 10 yıl öncesine kadar bonsai ağacı yetiştirip sergilediği bilgisi paylaşıldı.

Japonya'nın Hokkaido bölgesinden Masazo Nonaka'nun Ocak 2019'da 113 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Watanabe'nin dünyanın en yaşlı erkeği unvanını aldığı bildirildi.

"DÜNYANIN EN YAŞLI KİŞİSİ" 117 YAŞINDA

Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da 116 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka'ya, dünyanın en yaşlı kişisi unvanı verilmişti. Geçen ay 117. yaşını kutlayan Tanaka, "dünyanın en yaşlı kişisi" kabul ediliyor.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorlarına göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

