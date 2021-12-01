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Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri ABD'de bir ormanda gizleniyor

Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Asırlara meydan okuyan çam ağacı bir çam ormanında bulunuyor. Ancak yeri ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 08:50
Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri ABD'de bir ormanda gizleniyor

Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Ağaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.

Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.

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Fotoğraf: AA

"En uzun yaşayan canlı türlerinden biri"

Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için "kolonisi olmayan ağaç" sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.

Bristlecone türü çamlar, dünya üzerindeki en uzun yaşayan canlı türlerinden biri.

California'daki 5 bin yıllık çam ormanında bulunan bu ağaçlar, dünyanın en yaşlı ağaçları olarak biliniyor.

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