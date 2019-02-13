Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'da gemiler nasıl onarılıyor?

Rusya'nın Sibirya bölgesinindeki Yakutsk kenti ortalama eksi 40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor. Yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı Yakutsk'ta hayat oldukça zor,

Özellikle de kışın donmuş Lena Nehri'de gemileri tamir etmek zorunda olan tersane işçileri için bu bu şartlarda çalışmak oldukça zor.

Sibirya'da yazların kısa olması sebiyle, gemiler hep hareket halinde. Sadece kış aylarında tamir edilebiliyor. Ama suların buz kaplamasıyla, işçilerin kalın buz bloklarının kırıp geminin parçalarına ulaşması gerekiyor. Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor.

Ancak dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.