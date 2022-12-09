Dünyanın en nadir bulut oluşumlarından biri fotoğraflandı

ABD'nin Wyoming eyaletindeki gökyüzü gözlemcileri, okyanus sörfü gibi ufka çarpan nadir bir bulut oluşumunun fotoğraflarını çekti.

Dalgalı fenomen, salı günü Sheridan şehrinde Bighorn Dağları'nın zirvesinin üzerinde görüldü.

Kelvin-Helmholtz istikrarsızlığı olarak bilinen fenomen, daha hızlı bir hava akımı aşağıda yükselen havanın üzerinde hareket ettiğinde oluşuyor.

Yerel fotoğrafçı Rachel Gordon, "Bu çok özeldi ve onu yakalamam gerektiğini hemen anladım. Başkalarının da şimdi bu deneyimin tadını çıkarabileceğine sevindim." dedi.

BBC Hava Durumu sunucu Matt Taylor, fotoğrafların şimdiye kadar gördüğü Kelvin-Helmholtz bulutlarının en çarpıcı ve destansı örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bulut oluşumu, fenomenin arkasındaki fiziği inceleyen bilim adamları Lord Kelvin ve Hermann von Helmholtz'un adını aldı.

Fluctus bulutları olarak da bilinen bu bulutlar, Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu için olası bir ilham kaynağı olarak görülüyor.