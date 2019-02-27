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Dünyanın en küçük erkek bebeği taburcu edildi

Dünyanın en küçük erkek bebeği taburcu edildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:22
Dünyanın en küçük erkek bebeği taburcu edildi

Ağustos ayında Japonya'da doğan ve 268 gramlık ağırlığıyla 'dünyanın en küçük erkek bebeği' olarak kayda geçen bebek, hastaneden taburcu edildi ve sağlıklı bir şekilde evine gönderildi.

Ağustos ayında sezaryen ile dünyaya getirilen bebek, doğduğunda iki avuca sığacak kadar küçüktü.

İki ay erken doğan bebek, geçen haftaya kadar Tokyo'daki Keio Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu.

3 kilo 200 gram ağırlığa ulaşan bebeğin artık kendi kendisine beslenebildiği açıklandı.

Hayatının ilk beş ayını hastanede geçiren bebeğin annesi, "Hayata tutunabileceğinden emin değildim. Büyüyüp güçlenmesinin beni ne kadar mutlu ettiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

Bebeğin doktoru Takeshi Arimitsu, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Erken doğumlarda dahi bebeklerin sağlıklı bir hayat sürebilmesini sağlayabilecek tıbbi bilgiye eriştiğimizi gösterdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Japonya'daki bu bebekten önce dünyanın en küçük erkek bebeği unvanı Almanya'da doğan 274 gram ağırlığındaki bebekti.

En küçük kız bebek unvanı ise 2015'te yine Almanya'da 252 gram ağırlıkla doğmuş olan bebeğe ait.

Keio Üniversitesi, Japonya'da 1 kilodan daha hafif doğan bebeklerin hayatta kalma oranının yüzde 90'a yükseldiğini ifade ediyor. Ancak 300 gramın altında doğan bebeklerde hayatta kalma oranı oran yüzde 50'ye düşüyor.

Son Güncelleme: 27.02.2019 17:30
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