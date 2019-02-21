Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102044
ALTIN
228.117
DOLAR
5.3202
STERLİN
6.9506
EURO
6.0291
Emekli Tapu Amiri hayatını kaybetti
EMEKLİ TAPU AMİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Aslan hapiste bekleyecek
ASLAN HAPİSTE BEKLEYECEK
Ürger’e 9 ay hapis cezası
ÜRGER’E 9 AY HAPİS CEZASI
banner282

Dünyanın en güzel kızı büyüdü, manken oldu

Dünyanın en güzel kızı büyüdü, manken oldu

21 Şubat 2019 Perşembe 10:19
Dünyanın en güzel kızı büyüdü, manken oldu

Dünyanın en güzel kızı olarak tanıdığımız Thylane Blondeau, 17 yaşında! Şimdi podyumların gözbebeği olan model, güzelliğiyle Londra Moda Haftası'na damga vurdu.

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan Thylane Blondeau şimdi 17 yaşında.

Dünyanın en güzel kızı statüsünde olduğu için en çok rağbet gören modellerden biri..

Thylane Blondeau, Londra'daki Moda Haftası'nda görüntülendi. Pazartesi günü Roundhouse'da düzenlenen The Fabulous Fund Fair'a katıldı.

Güzel model mini siyah retro elbisesiyle 80'leri anımsatsa da, son derece şık görünüyordu.

Son Güncelleme: 21.02.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Güzel Kızı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da çığ felaketi
Hindistan'da çığ felaketi
Fast Food çene gelişimine de zarar veriyor
Fast Food çene gelişimine de zarar veriyor
Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklardan bin 901 kişi öldü
Çin'de geçen ay bulaşıcı hastalıklardan bin 901 kişi öldü
Irak'ta 5 Deaş'lı terörist öldürüldü
Irak'ta 5 Deaş'lı terörist öldürüldü
Meksika'da korkunç cinayet
Meksika'da korkunç cinayet
İnternetten tanışıp evine davet ettiği adam tarafından ölümüne dövüldü
İnternetten tanışıp evine davet ettiği adam tarafından ölümüne dövüldü
Trump ve ABD başkanlığına aday olan Sanders arasında “çılgın“ tartışması
Trump ve ABD başkanlığına aday olan Sanders arasında “çılgın“ tartışması
Fransa'da grip 2 bin 800 can aldı
Fransa'da grip 2 bin 800 can aldı
Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
Trump'tan Washington Post'a dava açan gence destek
Trump'tan Washington Post'a dava açan gence destek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim