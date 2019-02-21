Dünyanın en güzel kızı büyüdü, manken oldu

Dünyanın en güzel kızı olarak tanıdığımız Thylane Blondeau, 17 yaşında! Şimdi podyumların gözbebeği olan model, güzelliğiyle Londra Moda Haftası'na damga vurdu.

İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren 'Dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılan Thylane Blondeau şimdi 17 yaşında.

Dünyanın en güzel kızı statüsünde olduğu için en çok rağbet gören modellerden biri..

Thylane Blondeau, Londra'daki Moda Haftası'nda görüntülendi. Pazartesi günü Roundhouse'da düzenlenen The Fabulous Fund Fair'a katıldı.

Güzel model mini siyah retro elbisesiyle 80'leri anımsatsa da, son derece şık görünüyordu.