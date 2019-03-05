Dünyanın en güçlü ülkeleri ABD ve Rusya

Dünyanın en güçlü ülkeleri sıralamasında bu yıl ilk sırayı yine Amerika Birleşik Devletleri aldı. Onu sırasıyla Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere takip etti.

US News & World Report'un BAV Group ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme Okulu işbirliğinde hazırladığı dünyanın en güçlü olarak algılanan ülkeler sıralamasında Türkiye 80 ülke arasında 16'ncı oldu.

Dünya genelinde 4 bölgede 20 bin kişiye sorularak hazırlanan çalışmanın güç kategorisinde 5 etken ele alındı. Buna göre bir ülkenin lideri, ekonomik etkinliği, siyasi etkinliği, güçlü uluslararası ittifakları ve ordusu toplam gücü sıralamayı etkileyen faktörler oldu.

Dünyanın en büyük ekonomisi ve en yüksek askeri harcamasına sahip ABD'nin dünyanın en güçlü ülkesi olarak algılanmasında NATO gibi ittifaklara en büyük askeri ve ekonomik katkıyı sağlayan devlet olması da etkili oldu.

İkinci ve üçüncü güç olarak algılanan Rusya ve Çin en yüksek askeri harcamaya sahip 4 ülkeden ikisi. Onları izleyen Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya ise ekonomik güçleri ve verdikleri uluslararası yardımlarla ön plana çıkıyor.

İsrail 8 Suudi Arabistan dokuzuncu

Listenin sekizinci ve dokuzuncu sıralarında bulunan İsrail ve Suudi Arabistan, milli gelirlerine oranlandığında ABD'den daha yüksek askeri harcama yüzdesine sahip.

Türkiye güç algısında 16'ncı sırada

Türkiye 80 ülke arasında güç algısı bakımından 16'ncı sırada yer bulurken buna en büyük katkıyı güçlü ordusu sağladı, onu uluslararası ittifaklarının sağlamlığı takip etti.

En güçsüzü Estonya

Listenin en alt sıralarını Estonya, Letonya ve Litvanya oluşturdu.