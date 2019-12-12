banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu

Endonezya'da bir mağarada avlanma anını sahnelendiren çizimlerin, "dünyanın en eski hayvan resimleri" olduğu öne sürüldü.

Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu

Endonezya'da bir mağarada avlanma anını sahnelendiren çizimlerin, "dünyanın en eski hayvan resimleri" olduğu öne sürüldü.

12 Aralık 2019 Perşembe 19:17
Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nin araştırmasına göre, iki yıl önce Sulawesi Adası'nda bir kireçtaşı mağarasında bulunan hayvan figürlerinin, Üst Paleolitik döneme ait en az 44 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi.

Tarih öncesi bir av sahnesinin betimlendiği, 4,5 metre genişliğindeki çizimin, mızrak, avcı insanlar ve vahşi hayvan figürlerinden oluştuğu aktarıldı.

banner317
Çizimlerin şu ana kadar bilinen hikaye anlatıcılığının en eski resimsel kaydı olduğu bilgisini paylaşan araştırmacılar, yıllarca en eski mağara çizimlerinin Avrupa'da ortaya çıktığının sanıldığını ancak Endonezya'daki resimlerin bunun aksini gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki mağarada bulunan hayvan resminin de en az 40 bin yıl öncesine ait olduğu açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 12.12.2019 23:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarı kesinleşti
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarı kesinleşti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı
AB Liderler Zirvesi'nde iklim değişimi anlaşması
AB Liderler Zirvesi'nde iklim değişimi anlaşması

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim