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Dünyanın en büyük tatil hareketi başladı: Milyonlarca Çinli yolda

Dünyanın en büyük tatil hareketi başladı: Milyonlarca Çinli yolda

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
Dünyanın en büyük tatil hareketi başladı: Milyonlarca Çinli yolda

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de 'yeni ay yılı' kutlamaları sebebiyle 400 milyonu aşkın kişinin ülke içerisinde seyahat edeceği açıklandı.

Çin'in en önemli bayramlarından olan ve resmi olarak 5 Şubat tarihinde kutlanan yeni yıl hazırlıkları sebebiyle milyonlarca Çinli büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için tren istasyonları, otobüs terminalleri ve hava alanlarına akın etti.

Bu sene domuz yılını kutlayan Çin'de, geçen seneye oranla seyahat edenlerin sayısında yüzde 10'luk bir artış görüldüğü belirtildi. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua, her sene olduğu gibi ülkenin dört bir yanından yeni yıl yolculuğu için hazırlık yapan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Her yılın Şubat ayı sonunda adeta küçük bir kavimler göçünün yaşandığı ülkede bu dönemde genelde ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden Çinliler memleketlerine gidiyor. Yılın diğer zamanlarında oldukça hareketli olan cadde ve sokaklar yeni yıl arefesi sonrası oldukça sakin oluyor. Birçok mağaza ve iş yeri bu süre zarfında çalışanlarına izin vererek kapalı kalmayı tercih ediyor.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

Çin'de en son 1995 ve 2007'de domuz yılı kutlandı.

Yeni ay yılı kutlamalarının bitmesinin ardından Çin'de Bahar Bayramı ve akabinde Fener Bayramı kutlamaları başlayacak. Çin ay takviminde 12 farklı hayvan bulunuyor. Bunlardan 12'inci ve sonuncusu olan domuz, doğurganlığı sebebiyle Çin geleneklerine göre bereket ve zenginliğin sembolü olarak kabul ediyor. Birçok Çinli şans getirmesi için evlerinin kapısına domuz resimleri asıyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇinliTatil Hareketi
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