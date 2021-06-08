Dünyanın en büyük dinazor türlerinden biri keşfedildi

Eromanga Doğal Tarih Müzesi ve Queensland Müzesi araştırmacıları, Avustralya’nın iç bölgesinde bulunan Eromanga havzasında 2007 yılında keşfettikleri dinozor kemiklerinin hangi türe ait olduğunu tespit etmek üzere çalışma başlattı.

Devasa boyuttaki kemikleri incelemek için 3 boyutlu tarama teknolojisi kullanan araştırmacılar, 10 yılı aşkın süre kemikleri ülkenin diğer bölgelerinde keşfedilen örneklerle karşılaştırdı.

Araştırmalar sonucunda, Titanozor türü ile eşleşen kemiklerin, Avustralya’nın en büyük dinozoruna ait olduğu ortaya kondu.

Yüksekliği 6,5, uzunluğu 30 metre olduğu tahmin edilen dinozora, kemiklerin keşfedildiği havzaya akan Cooper Nehri'ne ithafen "Australotitan cooperensis" ismi verildi.

Bilim insanları, iki katlı bir bina yüksekliğine sahip dinozorun dünya çapında şimdiye kadar keşfedilen 15 büyük dinozor türü arasında olduğunu kaydetti.



Antarktika dışındaki bütün kıtalarda fosillerine rastlanılan ve en büyük kara hayvanları arasında bulunan Titanozorların, günümüz balinaları ile eşdeğer büyüklükte olduğu biliniyor.

Titanozorlar, uzun boyun ve kuyruk yapılarının yanında otçul beslenme alışkanlıklarıyla tanınıyor.



