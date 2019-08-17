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Dünyanın en büyük adası Grönland neden bu kadar önemli?

2016'da başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Trump, özellikle sosyal medyada sıkça gündemin ana maddelerinden birisi oldu. Bunun son örneği ise Trump’ın Grönland’i satın almak istediği iddiası ile yaşandı. Peki Grönland'i bu kadar önemli kılan şey ne?

Dünyanın en büyük adası Grönland neden bu kadar önemli?

2016'da başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Trump, özellikle sosyal medyada sıkça gündemin ana maddelerinden birisi oldu. Bunun son örneği ise Trump’ın Grönland’i satın almak istediği iddiası ile yaşandı. Peki Grönland'i bu kadar önemli kılan şey ne?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17
Dünyanın en büyük adası Grönland neden bu kadar önemli?

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği iddiası ile Başkan bir kez daha sosyal medyanın gündemini belirledi.

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal Trump'ın pek çok defa danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın zengin kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazdı.

TRUMP’A YANIT

Grönland’dan Trump’a yanıt gecikmedi. Danimarka'ya bağlı özerk yönetimden yabancı basına yapılan açıklamada, ABD'yle iyi bir iş birliklerinin olduğu vurgusu yapıldı. 

“Elbette Grönland satılık değil” denilen açıklamada, iddiaların resmi bir arka planının bulunmaması gerekçe gösterilerek konuya ilişkin başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi. 

ABD'den henüz bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak bu iddia doğrulanırsa Trump bu adaya talip olan ilk ABD Başkanı olmayacak. 

1946'DA 100 MİLYON DOLAR ÖNERİLMİŞTİ

ABD eski Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Peki Grönland'i bu kadar önemli kılan şey ne? Küresel Isınma ile birlikte buzulların erimesi deniz seviyelerinde ciddi artışa neden oluyor.

KÜRESEL ORTALAMANIN YÜZDE 50 ÜZERİNDE ISINIYOR

Geçtiğimiz yıllarda Penn State Üniversitesi çalışanlarından A'ndrea Elyse Messer tarafından yayınlanan makaleye göre, Grönland'deki erime hızı ise daha fazla. Zira bölge Küresel ortalamadan yüzde 50 daha fazla ısınıyor.

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Uzmanlar Grönland'deki erime sonrası bölgedeki madencilik faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yapılabileceği ihtimalinin altını çiziyor. 

ABD basınında yer alan haberlerde Danimarka'ya bağlı olan adanın petrol, çinko, kurşun, demir cevheri, hatta altın ve elmas gibi maddelere bol miktarda sahip olabileceği yazılıyor.

ABD, ÇİN'İN ARTAN ETKİSİNDEN MEMNUN DEĞİL

Tabi Grönland'in bir de stratejik önemi bulunuyor. Bölgede bir askeri üssü bulunan ABD'nin Çin'in Grönland'deki etkisini artırmaya çalışmasından pek de memnun olmadığı daha önce yazılmıştı. 

2016'da Çin merkezli bir firma eski bir ABD üssünü satın almak için girişimlerde bulunmuş, bu hamle Danimarka'nın veto hakkını kullanması ile sonuçsuz kalmıştı.

2018 yılında ise bir başka Çin merkezli şirket 560 milyon dolar karşılığında adaya yapılacak havalimanını inşa etme hakkına sahip olmuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI (56 BİN KİŞİ YAŞIYOR)

2 milyon 166 bin kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland'de 56 bin kişi yaşıyor.

Eğer ABD Grönland'i satın alırsa bu ülkenin para ile egemenliğine kattığı ilk toprak parçası olmayacak.

ABD 1803 yılında Kuzey Amerika'da Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında toprak satın almıştı. 

ABD, DANİMARKA'DAN 25 MİLYON DOLARA ADA SATIN ALMIŞTI

1867 yılına gelindiğinde ise Çarlık Rusya'sına 7.2 milyon dolar ödeyen ABD, Alaska'yı satın aldı.

1917'de ise benzer bir anlaşmaya Danimarka ile varan ABD Virgin Adalarını 25 milyon dolara satın almıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Grönland
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