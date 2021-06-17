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17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Dünyanın en büyük 3. elması bulundu

Afrika ülkelerinden Botsvana'da, Debswana şirketi tarafından bin 98 karatlık dünyanın en büyük 3. elması bulundu.

17 Haziran 2021 Perşembe 18:23
Dünyanın en büyük 3. elması bulundu
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Afrika ülkelerinden Botsvana’da, dünyanın en büyük 3. elması bulundu. Yer aldığı Botsvana’nın hükümeti ile İngiltere merkezli bir elmas madenciliği ve işleme şirketi De Beers arasındaki ortak girişim olan madencilik şirketi Debswana tarafından yapılan açıklamada, şirketin 1 Haziran tarihinde Botsvana’da bin 98 karat boyutunda bir elmas keşfettiği ve elmasın bugün dünyanın en büyük 3. elması olarak tanımlandığı kaydedildi.

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Debswana’nın CEO’su Lynette Armstrong yaptığı açıklamada, “Bu, 50 yılı aşkın operasyon tarihinde Debswana tarafından keşfedilen en büyük elmastır. Ön analizimize göre, dünyanın 3. en büyük mücevher kalitesindeki taş olabilir. Elması, De Beers kanalıyla mı yoksa devlete ait Okavango Diamond Company aracılığıyla mı satılacağına henüz karar vermedik” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Armstrong, Debswana tarafından Botsvana’nın başkenti Gaboron’da Botswana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi’ye gösterilen bu elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini ve mücadele içinde olan bir ülkeye umut getirdiğini belirtti.

Öte yandan şu ana kadar keşfedilen dünyanın en büyük elması, 1905 yılında Güney Afrika’da keşfedilen 3 bin 106 karatlık Cullinan olurken, dünyanın 2. en büyük elması ise 2015’te Botsvana’da keşfedilen bin 109 karatlık Lesedi La Rona olarak biliniyor.

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