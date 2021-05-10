banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum

Dünya genelinde koronavirüse karşı bugüne kadar 1 milyar 280 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye, 24 milyon 928 bin 159 doz aşı ile dünyada 8'inci sırada yer aldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
banner337

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 317 milyon 587 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 257 milyon 347 bin ile ABD, 167 milyon 493 bin ile Hindistan, 52 milyon 403 bin ile İngiltere, 46 milyon 875 bin ile Brezilya, 34 milyon 408 bin ile Almanya, 25 milyon 185 bin ile Fransa, 24 milyon 928 bin ile Türkiye, 23 milyon 667 bin ile İtalya, 21 milyon 666 bin ile Endonezya, 21 milyon 597 bin ile Rusya, 20 milyon 540 bin ile Meksika, 19 milyon 48 bin ile İspanya, 15 milyon 652 bin ile Kanada, 15 milyon 526 bin ile Şili, 13 milyon 670 bin ile Polonya, 11 milyon 126 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 493 bin ile İsrail ve 10 milyon 399 bin ile Suudi Arabistan izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı Seyşeller'de yapıldı

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

banner341
Bu ülkeyi 121,24 doz ile İsrail, 112,5 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 85,15 ile Malta, 81,22 ile Şili, 79,8 ile Bahreyn, 79,4 ile Maldivler, 77,19 ile İngiltere, 76,95 ile ABD, 69,5 ile Macaristan, 65,72 ile Moğolistan, 62,39 ile Butan, 62,15 ile Monako, 62,03 ile Katar, 57,66 ile Uruguay, 55,64 ile Sırbistan, 41,07 ile Almanya, 36,96 ile Fransa izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 928 bin 159 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,47 oldu.

14 milyon 592 bin 182 kişiye ilk doz, 10 milyon 335 bin 977 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
DünyaCovid19 Aşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
NASA'dan Çin'e eleştiri: Roket konusunda sorumluluğunu yerine getiremedi
NASA'dan Çin'e eleştiri: Roket konusunda sorumluluğunu yerine getiremedi
Suikastta İsrail kilit rol oynadı
Suikastta İsrail kilit rol oynadı
İsrail'den geri adım!
İsrail'den geri adım!
ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
ABD'de anne sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu
ABD donanması silah yüklü bir gemiye el koydu
ABD donanması silah yüklü bir gemiye el koydu
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim