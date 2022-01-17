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Dünyanın birçok ülkesinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor

Kuvvetli yağış bazı ülkelerde sele sebep olurken bazı ülkeler de kar fırtınasıyla mücadele ediyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi 07:37
Dünyanın birçok ülkesinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor

Limanlar beyaza büründü, sokaklar karla kaplandı.

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda etkili olan yoğun kar sebebiyle ada sakinleri evlerinden dışarı çıkamadı, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Kar temizleme araçları, adanın dar sokaklarına giremeyince itfaiye mahsur kalanların yardımına koştu.



Filistin'de sağanak sele dönüştü

Filistin'in Kafr Aqab köyünde sağanak etkili oldu.

Rögarlar taştı, su basan caddelerde araçlar ilerleyemedi.

Gazze'de taşkın: Çok sayıda kişi mahsur kaldı

Gazze Şeridi'nde aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı. Su taşkınları Filistinlilere zor anlar yaşattı.

Mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu. Son iki günde 152 kişi kurtarıldı.

İsrail'de sokaklar su altında

İsrail'in Petah Tikva şehrinde de yağış sonrası sokaklar su altında kaldı.

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ABD'yi kar fırtınası vurdu

ABD'de ise kar fırtınası etkili oluyor.

Washington dahil birçok eyalette 3 bine yakın uçuş iptal oldu. 4 eyalette "acil durum" ilan edildi. Yaklaşık 280 bin kişi elektriksiz kaldı.

Fotoğraf: AFP

[Fotoğraf: AFP]

Washington ve çevresinde çok sayıda ana yol ulaşıma kapandı, araçlar yolda kaldı.

Sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

ABD'de 80 milyondan fazla kişinin kış koşullarından etkilenmesi bekleniyor. 

Fotoğraf: AFP

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