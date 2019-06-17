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Dünyadan Kısa Kısa Haberler...

PAKİSTAN\'DA 7 DAĞCI MAHSUR KALDI

Dünyadan Kısa Kısa Haberler...

PAKİSTAN\'DA 7 DAĞCI MAHSUR KALDI

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
Dünyadan Kısa Kısa Haberler...

PAKİSTAN'DA 7 DAĞCI MAHSUR KALDI

ENDONEZYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 12 ÖLÜ, 43 YARALI

ÇİN'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İslamabad, 17 Haziran 19 : Pakistan'ın kuzeyinde bir dağda çığ düşmesi sonucu 7 dağcının mahsur kaldığı bildirildi.

Tur operatörü Eşref Aman, ülkenin kuzeyindeki bir dağdan inişe geçtikleri sırada çığ düşmesi sonucu 4'ü İtalyan vatandaşı 7 dağcının mahsur kaldığını kaydetti.

İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, dağcıların mahur kaldığını doğrulayarak, olayın Ghizer bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Pakistan Alp Dağları Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, dağcıların kurtarılması için bölgeye helikopter gönderileceğini söyledi.

ENDONEZYA'DA ZİNCİRLEME KAZA

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Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Cirebon bölgesinde, şoförün dikkatsizliği sonucu bir yolcu otobüsünün karşı şeride geçmesiyle 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı.

Olayda 12 kişi yaşamını yitirirken, 11'i ağır olmak üzere 43 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇİN'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde, 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 16 kilometre altında gerçekleşen depremde, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

(AA-RÇ/HÖ)

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