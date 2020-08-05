banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
453.541
DOLAR
6.9499
STERLİN
9.1047
EURO
8.2075
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

Dünyadan Lübnan'a destek mesajları

Lübnan'daki patlama dünyada büyük yankı buldu. Onlarca kişinin öldüğü patlama sonrası çok sayıda ülke Lübnan için taziye mesajı yayınladı, yardım teklifinde bulundu.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:30
Dünyadan Lübnan'a destek mesajları
banner337
banner351

Lübnan'ın başkenti Beyrut’u savaş alanına çeviren patlamanın ardından ülkelerden peşpeşe açıklamalar geldi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, "Lübnan halkına başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, patlamaya ilişkin taziye mesajında "korkunç saldırı" ifadesini kullandı. "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, başsağlığı diledi, Lübnan halkına yardıma hazır olduklarını belirtti. "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız" mesajı verdi. 

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler, ölenlerin ailelerine, Lübnan hükümetine ve halkına taziye açıklaması yaptı, Lübnan'a destek sözü verdiklerini duyurdu. Patlamada birkaç BM personelinin yaralandığına da açıklamada yer verildi. 

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği ülkeleri de destek ve dayanışma çağrısı yaptı.

banner341
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Dualarım Lübnan halkı ve Beyrut’taki trajik patlamanın kurbanlarının aileleri için. AB yardım ve destek vermeye hazırdır." dedi. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Lübnan’a destek mesajını iletti. İngiltere Lübnan’a her şekilde destek vermeye hazırdır” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Lübnanlılara kardeşlik dayanışması gösteriyorum” ifadeleriyle desteğini dile getirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Belçika'nın Beyrut Büyükelçiliği binasının da patlamada zarar gördüğünü ve bazı çalışanların yaralandığını duyurdu.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Düşüncelerimiz Lübnan halkı, olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin bu ülke için her türlü yardıma hazır olduğu açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Zihinlerimiz ve dualarımız Lübnan'ın büyük ve güçlü halkıyla birlikte" mesajını paylaştı. 

KatarMısırÜrdünIrak ve Libya'dan da yardım teklifleri ile dayanışma açıklamaları geldi. Katar, Lübnan'a iki sahra hastanesi, Irak ise bir sahra hastanesi göndereceğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara destek mesajı yayımladı.

Arjantin, patlamada hayatını kaybedenler için Lübnan hükümeti ve halkına içten başsağlığı dileklerini iletti. Arjantin'in Beyrut Büyükelçiliği binasının da patlama nedeniyle ciddi zarar gördüğü, ancak büyükelçilik çalışanlarından ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, patlamayı "elim bir facia" şeklinde nitelendirdi, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Dünya Lübnan DestekLübnan Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres: "Dünya nesilsel bir felaketle karşı karşıya"
Guterres: "Dünya nesilsel bir felaketle karşı karşıya"
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias kasırgası 2 can aldı
ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias kasırgası 2 can aldı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
Trump: "Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor"
Trump: "Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor"
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
Avrupa'dan Lübnan'a dayanışma ve destek mesajları
Avrupa'dan Lübnan'a dayanışma ve destek mesajları
Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Beyrut'ta büyük patlama
Beyrut'ta büyük patlama
Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı
Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim