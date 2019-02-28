Dünyadan Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrıları

Güneydoğu Asya'nın iki nükleer ülkesi Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya getiren gerilimin had safhaya çıkmasının ardından dünyadan itidal ve sağduyu çağrıları gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, Yeni Delhi ve İslamabad'a Keşmir'de tırmanan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı.

Gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini söyleyen BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Taraflara tansiyonu düşürme ve bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için acil adım atmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yükselen tansiyonun iki ülkenin yanı sıra bölge için de "ciddi ve tehlikeli" sonuçları olabileceği uyarısında bulunan Avrupa Birliği de, Pakistan ve Hindistan'a itidal hatırlatmasında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tarafların acilen siyasi düzeyde diplomatik temasları tekrar başlatması ve tedbir alması gerektiğini belirtti. AB'nin iki ülkeyle irtibatta kalmaya devam edeceğini aktaran Mogherini, durumu yakından takip edeceklerini kaydetti.

Beyaz Saray, taraflardan acilen tansiyonu düşürücü adımlar atmasını istedi.

Hint ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştüğünü belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, sorunun çözümü için İslamabad ve Yeni Delhi'nin "doğrudan iletişime öncelik vermeleri ve daha fazla askeri faaliyetten kaçınmaları" gerektiğini söyledi.

Pakistan ile Hindistan'a bir çağrı da AB'nin lokomotif ülkeleri Almanya ve Fransa'dan geldi.

Hem Berlin hem Paris, artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek tansiyonun yükselmesinin barış ve istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

İki ülke dışişleri bakanlıkları, Hindistan'ın sınırda 'terörizme karşı güvenliğini sağlama' konusundaki meşruiyetini kabul etmekle birlikte sorunun diplomatik kanallarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ankara: Keşmir dahil, Hindistan-Pakistan arasındaki sorunların çözümüne katkı için hazırız

"Gerginlikten endişe duyuyoruz." diyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve gerginliği tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasına ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi

Hindistan ve Pakistan'a Asya'nın diğer ülkeleri İran, Japonya, Malezya, Endonezya ve Kazakistan'dan da itidal çağrıları geldi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Endonezya'nın, bölgenin iki önemli ülkesi Pakistan ve Hindistan'ın barışçıl, refah ve istikrarlı bir Hint-Pasifik bölgesi gerçekleştirme çabalarının parçası olmaya devam edebilmesinin umulduğu kaydedildi.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, yaşanan gerginlikten ötürü derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Taraflara bir sağduyu çağrısı da Pakistan'ın bölgedeki en güçlü destekçisi konumundaki Çin'den geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Hindistan ve Pakistan tarafının, soğukkanlılığı sürdürebilmelerini, diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını, Güney Asya'nın uzun süreli barış ve istikrarını sağlamak için orta yolda buluşmalarını ve yapıcı çabalar harcamalarını umuyoruz. Keşmir bölgesinde son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası toplum da gelişmeleri takip ediyor. Çin’in bu konudaki tutumu çok net." açıklamasında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Keşmir bölgesinde artan gerilimden endişe duyduğunu belirterek gerilimin acil olarak düşürülmesi çağrısı yaptı.