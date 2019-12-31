Dünyada Yeni Yıl Kutlamaları Başladı… Samoa İle Kiribati, 2020\'ye İlk Giren Ülkeler Oldu

Ankara, 31 Aralık 19 (.): Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Kıbrıs saati ile 12.00'de 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de 13.00'te yeni yıla girdi.

2020, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Yeni yıla giren ilk büyük kent, 15.00'te 2020'ye merhaba diyen Avustralya'nın Sydney kenti oldu.

Diğer yandan, 2020'ye en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklanmıştı.

Düzenlenen görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

(AA/ÖZ/HA)

