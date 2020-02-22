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Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı

Ankara, 22 Şubat 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı

Ankara, 22 Şubat 20 : Çin\'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 09:48
Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı
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Ankara, 22 Şubat 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi.

Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.

Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."

(AA/AK/YIL)

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