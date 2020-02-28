banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105350
ALTIN
327.903
DOLAR
6.2392
STERLİN
8.0368
EURO
6.8864
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti

SALGINDA 2 BİN 856 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti

SALGINDA 2 BİN 856 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

28 Şubat 2020 Cuma 09:33
Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti
banner337

SALGINDA 2 BİN 856 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara, 28 Şubat 20 : Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 856 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 788, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 26, İtalya'da 15, Güney Kore'de 13, Japonya'da 8, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

banner317
Çin ana karasında 78 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 92 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19,  İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2,  Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."

(AA/ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasasına Karşı Protestolarda 5 Günde 37 Sivil Öldü
Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasasına Karşı Protestolarda 5 Günde 37 Sivil Öldü
Afganistan'da Patlamada 7 Taliban Üyesi Öldü
Afganistan'da Patlamada 7 Taliban Üyesi Öldü
Çin’de İ Kovid-19 Salgınında Ölenlerin Sayısı 2 Bin 790’a Ulaştı
Çin’de İ Kovid-19 Salgınında Ölenlerin Sayısı 2 Bin 790’a Ulaştı
Nato, olağanüstü toplanıyor
Nato, olağanüstü toplanıyor
Guterres: “İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli“
Guterres: “İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli“
İngiltere, Avrupa Yakalama Emri Programı'ndan Çıkıyor
İngiltere, Avrupa Yakalama Emri Programı'ndan Çıkıyor
İran'ın Eski Vatikan Büyükelçisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
İran'ın Eski Vatikan Büyükelçisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: “Yeni tip koronavirüs, belirleyici bir noktaya ulaştı“
Dünya Sağlık Örgütü: “Yeni tip koronavirüs, belirleyici bir noktaya ulaştı“
Picasso'nun
Picasso'nun "jacqueline'nin Portresi" Tablosu 6,5 Milyon Euroya Satışta
Çin, Pakistan'a Çekirge İstilasına Karşı
Çin, Pakistan'a Çekirge İstilasına Karşı "ördek Ordusu" Gönderecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim