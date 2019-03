Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...

Ankara, 17 Mart 19 (.): Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen silahlı terör saldırıları, dünya genelinde Müslümanlara karşı yapılan İslam karşıtı ve ırkçı terör eylemlerini bir kez daha gündeme getirdi.



Uzun yıllardır organize ya da münferit gerçekleştirilen terör saldırılarında birçok Müslüman hayatını kaybetti veya yaralandı.



Dünya kamuoyunun çoğu zaman ilgisiz kaldığı ve tepki göstermekten çekindiği Müslümanlara yönelik taciz, nefret suçu ve terör saldırıları her geçen yıl artarak devam ediyor.



AA muhabiri, Müslümanlara karşı dünya genelinde düzenlenen binlerce saldırı arasından 2011 ila 2019 yıllarında ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan başlıca İslam karşıtı ve ırkçı terör saldırılarını derledi.



YENİ ZELANDA



Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentindeki Hagley Park bölgesinde cuma günü iki camiye cuma namazı esnasında silahlı terör saldırısı yapıldı.



Yeni Zelanda polisi saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, failin Avustralya vatandaşı terörist Brenton Tarrant olduğunu açıkladı.



Söz konusu terörist, internet üzerinden yayınladığı nefret manifestosunda, daha önce Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılara atıfta bulunmuştu.



HİNDİSTAN



Hindistan'ın Bihar eyaletinde Ekim 2018'de Müslümanlar, Hindu çeteler tarafından saldırıya uğramış ve 70 yaşındaki bir Müslüman yakılarak öldürülmüştü.



Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde de Ocak 2017'de kurban kesmek isteyen Arakanlı Müslümanlar Hintliler tarafından saldırıya uğramış ve 4 Arakanlı Müslüman yaralanmıştı.



Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etnik kimlikleri, kültürleri ve dillerinin tehdit altında olduğunu iddia eden ayrılıkçı Bodo Ulusal Demokratik Cephesi (NDFB) grupları da 2014 yılında Müslümanların yaşadığı Kokrajhar ve Sonitpur bölgesinde yer alan 5 köye saldırı düzenlemiş ve 52 Müslüman'ı katletmişti.



BELÇİKA



Belçika’nın Anderlues kasabasında 2018 yılında sokakta iki saldırgan tarafından önü kesilen 19 yaşındaki Müslüman kadın, sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştı.



Saldırganlar genç kadının elbiselerini yırtarak vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletlerle "haç" çizmişti.



ALMANYA



Almanya'da 2011 yılında, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkarılmış ve örgütün 88 kişilik cinayet listesinde Türk ve Müslüman grupların ileri gelen isimlerinin bulunduğu anlaşılmıştı.



Almanya İçişleri Bakanlığının 2018'deki açıklamasına göre, Almanya’da Müslümanlara yönelik 570’ten fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Almanya’da Müslümanlara karşı suç işleyenlerin çoğunun aşırı sağcı olduğu da belirtilmişti.



Ülkede 2017'de de Müslümanlara yönelik yaklaşık 780 saldırı kayıtlara geçmiş, söz konusu saldırılarda 27 kişi yaralanmıştı.



İNGİLTERE



Müslümanların en çok saldırıya uğradığı ülkelerin başında gelen İngiltere'de 2017 yılında bir terörist, Finsbury Park Camisi'nden çıkan Müslümanların üzerine kamyonetle dalmış ve bir kişiyi öldürmüştü. Aynı saldırıda 9 kişi de yaralanmıştı.



İngiltere Başbakanı Theresa May, polisin olayı "potansiyel terör saldırısı" olarak ele aldığını duyurmuştu.



Yine aynı yıl içinde, Müslüman hamile bir kadına İslamofobik bir saldırı düzenlenmiş ve kadın karnına aldığı darbeler sonucunda bebeğini kaybetmişti.



Ülkede 2017'de gerçekleştirilen bir diğer İslam karşıtı saldırıda, Manchester kentinde bulunan Altrincham İslam Merkezinde görevli bir imam boynundan bıçaklanmış ve saldırganın olaydan sonra İslam karşıtı sloganlar attığı ifade edilmişti.



İngiltere'de 2013 yılında da camiden evine giden 82 yaşındaki Muhammed Saleem, Ukrayna uyruklu Pavlo Lapshyn tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü.



KANADA



Kanada’nın Quebec eyaletindeki City İslam Kültür Merkezi Camisi'ne Alexandre Bissonnette isimli terörist tarafından 2017 yılında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırının Müslümanlara karşı yapılmış bir terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.



ABD



Müslümanların hedef alındığı bir diğer ülke olan ABD'de 2017’de Portland treninde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 Müslüman genç ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump saldırının "kabul edilemeyeceğini" ifade etmişti.



New York’ta 2016’da düzenlenen terör saldırısında da bir imam ve müezzin sokak ortasında öldürülmüştü.



Yine aynı yıl Teksas eyaletinde Müslüman bir doktor, cami avlusunda 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.



ABD'de de 2015 yılında da Kuzey Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill kentinde Müslüman bir aileden 3 kişi İslam karşıtı duygularla 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks tarafından katledilmişti.



İSVİÇRE



İsviçre'nin başkenti Zürih'te 2016'da İslam Merkezine düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaralanmıştı.



İSVEÇ



İsveç'in Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında Ocak 2015'te "Yıldız Savaşları" maskesi takan 21 yaşındaki aşırı sağcı Anton Lundin P, göçmenlerin yoğun yaşadığı bir bölgede bulunan Kronen adlı okula saldırı düzenlemiş ve biri öğrenci, diğeri öğretmen 2 göçmeni öldürmüştü. Saldırıda iki öğrenci de yaralanmıştı.



FRANSA



Fransa'da Ocak 2015’te bıçaklı bir saldırgan, Faslı bir adamı eşinin önünde 17 kez bıçaklayarak öldürmüş ve “Senin Tanrı'n benim, senin İslam’ın benim.” diye bağırmıştı.



SRİ LANKA



Ülkede 2014'te Budistlerin önderlik ettiği saldırılarda en az 3 Müslüman ölmüş ve 80'den fazla kişi de yaralanmıştı.



Müslümanlara yönelik saldırıların yıllardır devam ettiği ülkeler arasında Sri Lanka da yer alıyor. Geçen yıl Budistlerin Müslümanlara yönelik saldırılarını engellemek için ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ancak bu girişime rağmen Budist saldırılarının önüne geçilememişti.



NORVEÇ



Norveçli terörist Anders Behring Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına yönelik terör saldırılarında toplam 77 kişiyi öldürmüş ve 242 kişiyi yaralamıştı.



Yeni Zelanda'da cuma günü iki camiye saldırı düzenleyen terörist Tarrant, internet üzerinden yayınladığı nefret manifestosunda, terörist Breivik ile ilişkili olduğunu öne sürerek, hazırlığı sırasında Breivik yanlılarının planları için kendisini desteklediğini iddia etmişti.



AVRUPA'DA MÜSLÜMANLARA KARŞI AYRIMCILIK VAKALARI



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) raporuna göre, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar 2016-2017 yıllarında Danimarka'da 56, Belçika'da 36, Avusturya'da 256, Fransa'da 121, Hollanda'da 364, İsveç'te 439 ve İspanya'da 546 kez ayrımcılık vakası ile karşı karşıya kaldı.



