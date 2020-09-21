Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 binin üzerinde

Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 31 milyon 239 bin 588'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768 kişi kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan , Brezilya Rusya ,Peru, Kolombiya, Meksika, Güney Afrika, İspanya , Arjantin ve Şili oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 965 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 22 milyon 833 bin 523 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 441 bin aktif vaka bulunuyor.

