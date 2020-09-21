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Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 binin üzerinde

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artmamaya devam ediyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 07:55
Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 binin üzerinde
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Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 31 milyon 239 bin 588'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768  kişi kovid-19'a yakalandı.

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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan , Brezilya Rusya ,Peru, Kolombiya, Meksika, Güney Afrika, İspanya , Arjantin ve Şili  oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 965 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 22 milyon 833 bin 523 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 441 bin  aktif vaka bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 21.09.2020 07:59
Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19
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