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Dünyada temiz enerjinin gücü artıyor

Dünyada yenilenebilir enerjide kurulu güç, geçen yıl 260 gigavat artarak toplam 2 bin 799 gigavata yükseldi.

06 Nisan 2021 Salı 09:15
Dünyada temiz enerjinin gücü artıyor
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) "Yenilenebilir Kapasitesi 2021 İstatistikleri" raporuna göre, devletlerin yatırımları artıracak doğru politikaları uygulamasıyla birlikte dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesinde artış yaşandı.

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Böylece geçen yıl yenilenebilir enerjide kurulu kapasite 260 gigavat artarak 2 bin 799 gigavat oldu. İlave kurulu gücün yaklaşık yüzde 91'ini rüzgâr ve güneş yatırımları oluşturdu. Bu dönemde, güneş enerjisinde 127 gigavat, rüzgâr enerjisinde ise 111 gigavat kurulu güç devreye alındı.

Raporda görüşlerine yer verilen IRENA Başkanı Francesco La Camera, geçen yıl gerçekleşen kurulu güç kapasite artışlarının dikkat çekici olduğunu belirterek, "Geçen yıl yaşanan ve etkisi hala devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizliğe rağmen yenilenebilir enerji artışı, piyasalara umut ve iyimserlik kazandırdı. Özellikle yenilenebilir enerjide maliyetler düşüyor. Enerji dönüşümü politikaları sayesinde de temiz enerji ekipman piyasası büyüyor. Bu eğilim durdurulamaz bir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.


 

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Son Güncelleme: 06.04.2021 11:11
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