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Dünyada nükleer silahların sayısı azaldı

Dünya genelinde nükleer silahların sayısı azalırken ordu stoklarındaki operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı. Rusya, 6 bin 260 savaş başlığı ile ilk sırada yer alıyor.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:23
Dünyada nükleer silahların sayısı azaldı
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Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Nagasaki Üniversitesi Nükleer Silahların Kaldırılması Araştırma Merkezi, bu yılki nükleer silahlanma raporunda, dünya genelinde nükleer başlık sayısının 280 azalarak 13 bin 130'a indiğini açıkladı.

Azalmanın nükleer silah yarışının yavaşlamasından değil cephane modernizasyonu nedeniyle ıskartaya çıkarılan eski savaş başlıklarının sayısının artmasından kaynaklandığına değinilen rapora göre, nükleer silahlara sahip 9 ülkenin operasyonel durumdaki savaş başlıklarının sayısı arttı.

Rusya ilk sırada

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Ordu envanterlerindeki operasyonel savaş başlığı sayısı 9 bin 346'dan 9 bin 615'e yükseldi.

Rusya, 6 bin 260 savaş başlığı ile ilk sırada yer alırken, 5 bin 550 başlıkla ABD ikinci sırayı, 350 başlık ile Çin üçüncü sırayı aldı. Bu üç ülkeyi 290 başlıkla Fransa, 225 başlıkla İngiltere, 165 başlıkla Pakistan, 160 başlıkla Hindistan, 90 başlıkla İsrail ve 40 başlıkla Kuzey Kore izledi.

ABD-Rusya arasında yarış devam ediyor

Son 1 yılda Çin ve İngiltere 30'ar, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore 10'ar yeni nükleer savaş başlığı edindi.

ABD ve Rusya'nın halen toplam nükleer silah stokunun yüzde 86'sına sahip olduğuna dikkat çekilen raporda, "ABD ile Rusya arasındaki silah yarışı devam ederken, Çin'in de taraf olduğu üçlü ihtilaf ve gerilimler ortaya çıkıyor." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer Silahlar
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