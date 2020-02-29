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Tufan Erhürman

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 83 bini geçti

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. 

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 83 bini geçti

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 07:57
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 83 bini geçti
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Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. 
Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 837’ye, Kovid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı.

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Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi.
Çin ana karası dışında saptanan Kovid-19 vaka sayısı Hong Kong’da 94, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti

Son Güncelleme: 29.02.2020 11:52
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19Koronavirüs
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