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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 07:42
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bini aştı
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Koronavirüs salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 4, Güney Kore'de 7, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Kovid-19 tespit edildi. 

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Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Japonya 838, Güney Kore 763, İtalya 152, Singapur 89, İran 43, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 10, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.

 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 10:59
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