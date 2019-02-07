Dünyada hiç Türk yaşamayan üç ülke

Dışişleri Bakanlığı dünya genelinde Türk vatandaşlarının hangi ülkelerde yaşadıklarını ve nüfuslarını paylaştı. Listede bulunan 152 ülkede toplam 5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. En fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler Avrupa'da. Almanya'da 2 milyon, Fransa'da 7 yüz bin, Hollanda'da ise 5 yüz bin Türk yaşıyor.

Listede dikkat çeken diğer bir nokta ise Türklerin henüz hiç yerleşmediği üç ülke. Bunlar Tuvalu, Tonga ve Butan. Peki Türkler neden bu ülkelere ilgi göstermiyor?

Tuvalu: Uçak yolculuğu 60 saat

Yurt dışında yaşayan toplam 5 milyon Türk vatandaşının bu ülkelere neden yerleşmediğini anlamak çok zor değil. Tuvalu, Avustralya ile Havai arasında bulunan dünyanın en küçük dördüncü ülkesi. Bu turizm cenneti 9 mercan adasından oluşuyor ve başkent Vaiaku'ya ulaşmak için bir Türk vatandaşını 5 aktarmalı en az 60 saatlik uçak yolculuğu bekliyor. Uçak biletlerinin fiyatları ise 4 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.

Tonga: 4 günde git, 4 günde gel

Türk vatandaşlarının yaşamayı tercih etmediği diğer bir ülke ise yine Avustralya'nın doğusunda bulunan güney yarıküre ülkesi Tonga. Bir Türk vatandaşının bu ülkeye gitmesi de zorlu bir mücadeleyi göze alması demek. Uçaklarda neredeyse 90 saatinizi geçirmeyi göze alıp bir de ortalama 2 bin euroluk bir bilet almanız gerekiyor. Üç adadan oluşan tropikal iklime sahip ülke bir turizm cenneti. Fakat sık sık yıkıcı fırtınaların yaşanması ülkenin Türkiye'ye uzaklığının dışında diğer bir büyük olumsuz özelliği.

Butan: 6.519 kilometre uzakta bir ülke

Türk vatandaşlarının yaşamayı tercih etmediği son ülke ise Butan. Türkiye ile bu Doğu Asya ülkesini tam 6519 kilometre ayırıyor. Türkiye ile Hindistan'ın kuzeyindeki bu küçük ülkeye gitmek için önce Nepal'in başkenti Katmandu'ya uçabilirsiniz. Bu yolculuk için bir bilet fiyatı yaklaşık bin euro ve neredeyse 15 saatlik bir yolculuk demek. Fakat bu sadece yolculuğun ilk kısmı. Çok daha kolay olan ikinci kısımda ise Katmandu'dan Butan'ın başkenti Timpu'ya uçmanız lazım. İki başkent arasındaki uçuş süresi ise sadece 1 saat.

Türk vatandaşlarıyla ilgili veri bulunamayan ülkeler:

Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay.

Türk vatandaşı sayısının yaklaşık olarak 1.000 ve üzerinde olduğu ülkeler:

ABD 300.000 , Almanya 2.000.000 , Arjantin 1000 , Arnavutluk 8000 , Avustralya 150.000 , Avusturya 250.000 , Azerbaycan 55.000 , Bahreyn 2000 , Belçika 240.000 , BAE 14.000 , Bosna Hersek 10.700 , Bulgaristan 60.000 , Cezayir 15.000 , Çek Cumhuriyeti 3500 , Çin 6000 , Danimarka 75.000 , Etiyopya 2000 , Fas 2000 , Fransa 700.000 , Güney Afrika 3700 , Güney Kore 1000 , Gürcistan 22.000 , Hollanda 500.000 , İran 5000 , İrlanda 4500 , İspanya 7000 , İsrail 17.000 , İsveç 62.500 , İsviçre 130.000 , İtalya 50.000 , Japonya 6000 , Kanada 70.000 , Karadağ 2000 , Katar 9000 , Kazakistan 20.000 , Kırgızistan 10.000, Kosova 3500 , Kuveyt 7000 , Lübnan 15.000 , Lüksemburg 1600 , Macaristan 3000 , Makedonya 12.000 , Meksika 1500 , Mısır 6200 , Norveç 21.000 , Özbekistan 2000 , Pakistan 2500 , Polonya 4000 , Romanya 13.000 , Rusya 40.000 , Sudan 3000 , Suudi Arabistan 60.000 , Tayland 1500 , Türkmenistan 3500 , Umman 2700 , Yeni Zelanda 2000 , Yunanistan 25.000 , Ukrayna 20.000 , Ürdün 5500