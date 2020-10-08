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Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor

Dünyada birçoğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık 2 milyon çocuğun ölü doğduğu bildirildi. 

08 Ekim 2020 Perşembe 11:46
Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları, ölüm doğum sayısının, dünya çapında hesap edildiği bir rapor yayımladı. 

Raporda, yerkürede her yıl 2 milyon çocuğun ölü doğduğuna ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bu sayının artmasına yol açabileceğine işaret edildi. 

Kovid-19 salgınından ötürü sağlık hizmetlerinde öngörülen yüzde 50 kesintinin, gelişmekte olan 117 ülkede 200 bin ölü doğuma daha neden olabileceği ifade edildi. 

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DSÖ, raporda, kadınların eğitimli bir sağlık çalışanının yardımını alması halinde ölü doğumların yüzde 40'ından fazlasının önüne geçilebileceğine dikkati çekti. 

Ölü doğumların neredeyse yarısının Sahra Altı Afrika ve Orta Asya'da doğum sırasında meydana geldiği, bu oranın Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık yüzde 6 olduğu, geçen yıl her 4 düşükten 3'ünün Sahra Altı Afrika veya Güney Asya'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı. 

Gelişmiş ülkelerde, etnik azınlıklar arasında yüksek düşük oranlarına rastlandığı da vurgulandı. 

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Her 16 saniyede herhangi bir yerde bir anne, ölü doğumun tarifsiz acısını yaşayacak." ifadesini kullandı. 

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Son Güncelleme: 08.10.2020 12:11
Anahtar Kelimeler:
ölü Doğan çocuklar
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