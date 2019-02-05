Dünyada her yıl 300 binden fazla kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl rahim ağzı kanseri yüzünden büyük çoğunluğu fakir ülkelerde 300 binin üzerinde kadın hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü araştırması, dünyada her yıl 500 binden fazla kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğunu ortaya koydu.Bu saptama, her bir dakika içinde bir kadına bu hastalığın teşhisinin konulduğu anlamına geliyor.

Yine araştırmanının çarpıcı bir sonucu, rahim ağzı kanserinden ölen 10 kadından 9’unun fakir ülkelerde yaşadığını gösteriyor.Az gelişmiş ülkelerde geç teşhis ve tedavi imkanlarının yetersizliği yüzünden rahim ağzı kanserinde hayatta kalma oranı yüzde 33 ile 77 arasında değişiyor.Araştırmaya göre, gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2040 yılına gelindiğinden rahim kanserinden ölenlerin sayısı yüzde 50 artacak.

Rahim ağzı (serviks) kanseri, Avrupa kıtasında kadınlarda görülen en yaygın kanser türü olurken, sadece 2018'de 69 bin yeni vaka ortaya çıktı ve tahmini 30 bin kişi hayatını kaybetti. Bu kanser türü diğerlerinden farklı olarak aşı ile önlenebilme özelliğine sahip.