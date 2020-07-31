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Dünyada her 3 çocuktan 1'i kurşundan zehirleniyor

Dünyada, yaklaşık 800 milyona denk gelen oranda her 3 çocuktan 1'inin kurşun zehirlenmesine maruz kaldığı açıklandı.

31 Temmuz 2020 Cuma 08:50
Dünyada her 3 çocuktan 1'i kurşundan zehirleniyor
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile çevre kirliliği üzerine çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu "Pure Earth" tarafından “Toksik Gerçek: Çocukların kurşun kirliliğine maruz kalması, potansiyel bir nesle zarar veriyor” başlıklı rapor yayımlandı.

Alanında ilk olduğu belirtilen ve Bangladeş, Gürcistan, Gana, Endonezya ve Meksika örnek alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelindeki her 3 çocuktan 1'inin kanında, desilitre başına 5 mikrogram oranında kurşun bulunuyor.

Raporda, bu oranın dünya genelinde 800 milyona yakın çocuğa denk geldiği, bu çocukların yarısının Güney Asya’da yaşadığı vurgulandı.

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5 yaş altı çocuklarda ömür boyu sürecek bozukluklar

Kurşun kirliliğinin, çocukların beyninde onarılamaz hasarlara yol açtığının altı çizilen raporda, özellikle 5 yaş altı çocuklarda ömür boyu sürecek nörolojik, bilişsel ve fiziksel bozukluklara neden olduğu uyarısı yapıldı.

Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde araç sayısının artmasıyla kurşun asitli akülerin geri dönüşüm kuralları olmadan elden çıkarılmasının, çocuklardaki zehirlenmenin en büyük nedeni olarak gösterildi.

Kurşun kirliliğine sebep olan diğer unsurların da kurşun su boruları, boyalar, kutu yiyecekler, kozmetik ürünler ve bazı oyuncaklar olduğu kaydedildi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, kurşun kirliliğinin yaygınlığının bireyler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisine karşı acil önlem alınması gerektiğini belirterek “Birkaç erken belirtiyle kurşun, çocukların sağlığına ve gelişimine ölümcül sonuçlar doğurabilecek şekilde sessizce zarar verir” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kurşundan Zehirlenmeçocuk Zehirlenme
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