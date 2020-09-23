banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1096
ALTIN
464.428
DOLAR
7.6643
STERLİN
9.7557
EURO
8.9592
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

Dünyada Covid 19 Salgında Hayatını Kaybedenlerin 972 Bine Ulaştı

AB ZİRVESİ 1-2 EKİM'E ERTELENDİ İNGİLTERE'DE SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANMAYA DEVAM EDECEK

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
Dünyada Covid 19 Salgında Hayatını Kaybedenlerin 972 Bine Ulaştı
banner337
banner351

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 656 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 972 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 256 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 59 bin, Hindistan'da 5 milyon 639 bin, Brezilya'da 4 milyon 566 bin, Rusya'da 1 milyon 115 bine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, ekibinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.

İngiltere'de 1 Ekim'den itibaren spor organizasyonlarına taraftarın alınması konusunda önceden alınan karar, ülke genelinde yükselen vakalar nedeniyle rafa kalktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise salgında "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaşıldığını" belirterek, bar ve restoranların 22.00'de kapanması talimatı verip evden çalışmaya devam edilmesini istedi. Ülkede ayrıca maske takma zorunluluğu perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli kılınırken, düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürüldü. 

banner341
Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel Kovid-19 aşısı, Rusya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Endonezya hükümeti, salgın nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde 1,7 daralma bekliyor.

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo, 7 oyuncusunda Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Libertadores Kupası'nda maça çıkacak.

Myanmar'da hükümet, yeni salgın kısıtlamaları kapsamında, gazeteciler de dahil tüm özel işletme personelinin evden çalışmasını talep etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede acil durum fonlarını daha etkin kullanmak ve düzeni korumak amacıyla olağanüstü hali bir yıl daha uzattığını duyurdu.

banner360
Son Güncelleme: 23.09.2020 10:01
Anahtar Kelimeler:
AB ZİRVESİ 12 EKİME ERTELENDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore'den Kore Yarımadası'nda “savaşa Son Verme“ Çağrısı
Güney Kore'den Kore Yarımadası'nda “savaşa Son Verme“ Çağrısı
Fransız Basını Erdoğan-Macron Görüşmesine İlgi Gösterdi
Fransız Basını Erdoğan-Macron Görüşmesine İlgi Gösterdi
Putin, Silahların Kontrolü Anlaşmalarının Güçlendirilmesini Önerdi
Putin, Silahların Kontrolü Anlaşmalarının Güçlendirilmesini Önerdi
Suudi Arabistan'da Umre Ziyaretleri 4 Ekim'den Sonra Kademeli Olarak Başlatılacak
Suudi Arabistan'da Umre Ziyaretleri 4 Ekim'den Sonra Kademeli Olarak Başlatılacak
Mali'de Fransa Karşıtları Sokağa İndi
Mali'de Fransa Karşıtları Sokağa İndi
Trump Ve Bİden'ın İlk Canlı Yayın Tartışmasının Konuları Belli Oldu
Trump Ve Bİden'ın İlk Canlı Yayın Tartışmasının Konuları Belli Oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Türkiye'ye Saygı Duyuyoruz ve Onunla Diyaloğa Hazırız“
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Türkiye'ye Saygı Duyuyoruz ve Onunla Diyaloğa Hazırız“
Endonezya Devlet Başkanı Widodo: “Tüm Ülkeler Kovid-19 Aşısı İçin Eşit Erişime Sahip Olmalı“
Endonezya Devlet Başkanı Widodo: “Tüm Ülkeler Kovid-19 Aşısı İçin Eşit Erişime Sahip Olmalı“
Facebook, ABD Ve Filipinler'de Siyasi İçerikli Bazı Hesapları Kapattı
Facebook, ABD Ve Filipinler'de Siyasi İçerikli Bazı Hesapları Kapattı
Bulgaristan'daki Siyasi Kriz Sürüyor
Bulgaristan'daki Siyasi Kriz Sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim