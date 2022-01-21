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Dünyada bir ilk

Hollywood'da faaliyet gösteren SEE, uzayda TV, spor ve eğlence programları çekecek bir stüdyo kurmayı planladığını açıkladı.

21 Ocak 2022 Cuma 08:30
Dünyada bir ilk

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'te ticari Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) eklenecek bir stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Aktör Tom Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu açıklandı.

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''Yeni yaratıcılık dünyası ortaya çıkacak''

Haberde, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak" ifadesine yer verildi.

Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

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